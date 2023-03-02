Полиция забрала кота Сеню у свердловского живодера-стримера

Фото: телеграм-канал SHOT

Кота по кличке Сеня, над которым издевался свердловский стример, изъяли и передали зоозащитникам. Об этом заявил начальник регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, по факту размещенных в Сети видеокадров с рыжим котом полиция города Режа организовала проверку. Она установит наличие или отсутствие признаков жестокого обращения с животным.

"До получения итогов разбирательства представители МВД кота изъяли и передали его в руки представителям зоозащиты на временную передержку", – приводит РИА Новости слова Горелых.

По информации полиции Режа, мужчину уже проверяли в прошлом году. Тогда в возбуждении уголовного дела отказали.

После появления сообщений в СМИ блогер решил почистить свой канал и удалил видео с котом. Местные СМИ говорили, что стример грозился задушить Сеню, если публикации о нем не будут удалены.

"О точном состоянии кота будет известно, когда его привезут в ветеринарную клинику Екатеринбурга и его осмотрит врач, это будет сегодня вечером", – рассказала волонтер благотворительного фонда "ЗООзащита" Надежда Пасечная.

В среду, 1 марта, стало известно, что треш-стример Николай Черепанов опубликовал видео с издевательствами над котом. Он качал животному пресс и лежал на питомце.

Пользователи Сети потребовали забрать у мужчины кота. Как объяснил блогер, он "решил помочь своему питомцу стать сильнее, потому что во дворе его гоняли другие коты".

Позднее представитель МВД Валерий Горелых сообщил, что в отношении треш-стримера была организована проверка.

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