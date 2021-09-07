Блогер Ида Галич заявила, что инициатором развода был ее муж

Фото: ТАСС/URA.RU/Mamaev Aleksandr
Популярная российская блогер Ида Галич, которая в начале года рассказала о разводе с супругом бизнесменом Аланом Басиевым, заявила, что инициатором расставания выступил ее муж. Об этом она сообщила в интервью на YouTube-канале "Скажи Гордеевой".
Звезда поделилась, что развод является для нее больной темой, так как она надеялась прожить с Аланом всю жизнь.
"У нас настал такой момент, когда ты понимаешь, что вы либо убьете друг друга через год, либо что-то надо делать. Мы оба это поняли, но инициатором развода был Алан. Он сказал, что либо вот так, либо мы разводимся. Я ему сказала, что вот так я не могу сделать", – рассказала Галич.
Она отметила, что до сих пор переживает, потому что хотела, чтобы их с Басиевым ребенок воспитывался в полной семье.
Ранее голливудский актер Джонни Депп выиграл суд против бывшей жены Эмбер Херд в деле на семь миллионов долларов. Супруги расстались в 2017 году, затем последовал скандальный развод. После расставания Херд обвинила Деппа в домашнем насилии и избиениях. Однако актер подал иск о клевете и заявил, что все улики против него были сфабрикованы, а бывшая жена ему неоднократно изменяла.
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