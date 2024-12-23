Ида Галич продала квартиру и автомобиль

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/galichida

Блогер Ида Галич продала квартиру и дорогостоящую машину. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Галич опубликовала фотографию, которая была сделана в районе улицы Воздвиженки и Романова переулка, отметив, что исполнилась ее мечта.

"Исполнилась моя большая мечта. <...> Я хорошо работала, продала одну из квартир, свою дорогущую машину и скоро ремонт. Я самый счастливый человек на свете. Как говорит моя англичанка – I deserve it", – написала она в публикации.

Ранее Галич прокомментировала сообщения СМИ о том, что ее деятельностью заинтересовалась Федеральная налоговая служба (ФНС). По ее словам, проверки ее контрагентов действительно были, однако гораздо раньше.

Она подчеркнула, что блогеров начали проверять еще весной, поэтому последние новости неактуальны.

