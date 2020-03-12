Собянин посетил call-центр по вопросам распространения коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Около 5-6 тысяч звонков ежесуточно поступает в call-центр столичного департамента здравоохранения по вопросам распространения коронавирусной инфекции, сообщил Сергей Собянин в ходе посещения call-центра.

Для выдачи больничных листов создан call-центр. В сутки поступает около 5-6 тысяч звонков, и горячая линия уже принимает звонки не только по поводу больничных листов, но и по всем вопросам, связанным с коронавирусом", – сказал мэр.

Он отметил, что в Москве предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы инфекция не распространялась. Наибольшие усилия направлены на работу с группами риска – гражданами, которые вернулись или приехали из стран с неблагополучной ситуацией.

"Таких граждан мы предупредили о том, что они должны не менее 14 дней находиться на домашнем карантине. Выдаем больничные листы при необходимости", – отметил Собянин.

Он добавил, что столичное здравоохранение переведено на повышенный режим готовности, созданы дополнительные больничные места для лечения внебольничной пневмонии. Также он не исключил ужесточения ограничений массовых мероприятий.

"Самое главное для нас – сохранить нормальную экономическую ситуацию, нормальный ритм работы в городе", – отметил мэр, призвав руководителей предприятий и жителей города следовать предписаниям врачей.

"Только совместными усилиями мы справимся с угрозой распространения инфекции. Надеюсь, что ситуация и дальше будет под контролем и в конечном итоге мы победим эту проблему", – заключил Собянин.

Call-центр был развернут 4 марта в спортзале школы № 1409 на Ходынском бульваре, доме 7. Он регистрирует и выдает больничные листы гражданам, вернувшимся в Москву из стран с неблагоприятной ситуацией по распространению коронавирусной инфекции.

С 4 по 11 марта 2020 года операторы call-центра приняли 28,9 тысячи телефонных звонков от 22,2 тысячи граждан. Доля звонков с целью получения консультации составляет 54%.

Заполнено/проверено 10,3 тысячи анкет граждан, вернувшихся в Москву. Из них 4 139 граждан запросили больничный лист или справку об освобождении от учебы, необходимую для самоизоляции в течение 14 дней.

Курьеры доставляют больничные листы и справки на дом в течение четырех дней. Такой порядок выдачи больничных листов действует до 1 апреля.

Call-центр работает ежедневно с 08:00 до 21:00. Прием звонков осуществляют 200 операторов, являющихся сотрудниками центров госуслуг "Мои документы". Операторы дежурят посменно в режиме 2/2.

Выписку больничных листов обеспечивают 25 прикомандированных к call-центру медицинских работников поликлиник. При необходимости они же консультируют граждан.

В настоящий момент Москва находится в режиме повышенной готовности в соответствии с указом мэра от 5 марта. Меры распространили и на столичные образовательные учреждения, где детей переводят на домашнее обучение на 14 дней.

Также в Москве запретили проведение всех массовых мероприятий, где ожидается участие более 5 тысяч человек. Это касается и футбольных матчей, которые пройдут в столице, – вход на стадионы будет ограничен.

Первыми пациентами, зараженными коронавирусом, стали жители китайского города Ухань. В настоящее время инфицированными являются граждане 115 стран, в том числе и России. На территории РФ 12 марта обнаружили еще шесть случаев заражения. Таким образом, численность заболевших выросла в России до 28.