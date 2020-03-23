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Общество

10:08

Юрист назвал кредиты с возможной отсрочкой из-за коронавируса

общество финансы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ситуация с распространением коронавируса COVID-19 может стать причиной отсрочки для ипотечных кредитов. Об этом юрист Екатерина Духина рассказала радио Sputnik.

По словам специалиста, такая возможность предусмотрена положениями закона об "ипотечных каникулах", который вступил в силу 31 июля 2019 года. Заемщик должен будет доказать, что его материальное положение ухудшилось из-за эпидемии.

"Это может являться основанием для заемщика, чтобы сформировать заявление в банк со ссылкой на это обстоятельство, поскольку оно меняет жизнь в худшую сторону... Это является основанием для получения отсрочки по кредиту", – заявила Духина.

Юрист подчеркнула, что сама по себе эпидемия не является поводом для пересмотра условий кредитных обязательств. При этом даже прописанное в договоре условие по форс-мажорным обстоятельствам не обязательно влияет на права и обязанности заемщика.

Ранее сообщалось, что из-за ситуации с COVID-19 Центробанк ввел временные регуляторные послабления для банков. До 30 сентября кредитные организации получат возможность не ухудшать оценку качества обслуживания долга заемщика из сфер туризма и транспорта.

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