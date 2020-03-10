ЦБ вводит ряд регуляторных послаблений из-за коронавируса

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк вводит временные регуляторные послабления для банков из-за коронавируса, говорится на сайте регулятора.

В сообщении ЦБ отмечается, что планируется предоставить банкам возможность до 30 сентября не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика из отраслей туризма и транспорта по ссудам, которые были реструктурированы из-за сокращения доходов заемщика на фоне распространения коронавируса.

Также до 30 сентября банки получат возможность не ухудшать оценки финансового положения таких заемщиков для целей формирования резервов под потери, если изменения их финансового положения вызваны распространением COVID-19.

Помимо этого, вводится пониженный коэффициент риска в размере 70% для номинированных в рублях кредитных требований к производителям лекарств и медицинской техники и снижены до нуля надбавки к коэффициентам риска по предоставляемым таким компаниям валютным кредитам.

Кроме того, при необходимости примут дополнительные меры по повышению устойчивости финансового рынка.

Ранее сообщалось, что Центробанк следит за ситуацией на рынке и готов реагировать, чтобы сохранить стабильность. Заявление было озвучено после снижения курса рубля по отношению к иностранным валютам.

Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. ВОЗ уже отправила медицинские защитные средства в 57 стран и планирует осуществить такие же поставки еще в 28 государств. 120 мировых стран получили необходимое лабораторное оборудование.

С 20 февраля 2020 года российские власти ввели временный запрет на въезд граждан Китая в связи с обострением обстановки с уханьской пневмонией. С 1 марта было закрыто авиасообщение с Южной Кореей, изменения не коснулись рейсов "Аэрофлота" и "Авроры".

Помимо этого, были временно запрещены чартеры между Россией и Ираном. С 4 марта временно приостановлено железнодорожное сообщение между Москвой и Ниццей.

В АТОР сообщили, что по предварительным оценкам, российские туроператоры потеряли из-за коронавируса около 27 миллиардов рублей.