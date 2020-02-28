АТОР оценила потери туроператоров из-за коронавируса в 27 млрд рублей

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Российские туроператоры, по предварительным оценкам, потеряли из-за коронавируса около 27 миллиардов рублей, говорится на сайте АТОР.

"По предварительным оценкам, на настоящий момент потери туроператоров РФ от всех случаев запрета и ограничения на продажу туров в различные страны, включая Италию, уже составляют порядка 27 миллиардов рублей", – говорится в сообщении.

В пятницу стало известно о первых случаях заражения в Белоруссии, Литве, Новой Зеландии и Нидерландах. Резкий рост случаев заболевания зафиксирован в Италии, Южной Корее и Иране.

Ростуризм советовал приостановить продажи туров в Италию, Южную Корею и Иран. В Роспотребнадзоре считают, что россиянам в целом лучше избегать незапланированных поездок за рубеж. Туристы смогут вернуть деньги за возвращенные туры в Италию.

Кроме того, организаторы сообщили об отмене Женевского международного автосалона. Мероприятие должно было проходить в Женеве с 5 по 15 марта. Также правительство Швейцарии запретило массовые мероприятия с числом участников более тысячи человек.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала это чрезвычайной ситуацией международного значения и предупредила об угрозе пандемии.

Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровело более 36,1 тысячи человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тысячи.