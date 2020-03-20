В Совфеде поддержали идею дать россиянам, застрявшим за границей, отсрочку по кредитам

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Василий Иконников в беседе с Москвой 24 поддержал идею дать россиянам, застрявшим за границей, отсрочку по кредитам. Он назвал это форс-мажорной ситуацией.

"Государство должно принимать меры поддержки населения в эту трудную ситуацию", – заявил Иконников.

Он также отметил необходимость соблюдать баланс между возможностями государства и нуждами народа. По его мнению, данную инициативу необходимо рассматривать в незамедлительном порядке.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил Банку России дать отсрочку по кредитным выплатам россиянам, которые не могут вернуться на родину из-за карантина в других странах.

В МИД РФ всех, кто оказался в сложной ситуации за рубежом, просят связаться с ближайшим российским заграничным учреждением и рассказать о своей ситуации, уточнив местонахождение и другие необходимые данные. Также в круглосуточном режиме будут работать оперативные дежурные департаменты. Им можно передать информацию по телефонам +7 (495) 587-88-60, +7 (499) 244-19-77, +7 (499) 244-19-88, +7 (499) 244-28-47.

Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 209 тысяч человек, более 8,7 тысячи человек скончалось. 52 случая коронавирусной инфекции зафиксировано в России за последние сутки, сообщил Оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных достигло 199, из них 188 – граждане РФ, 11 – иностранцы.

