Большинство москвичей на "удаленке" хотят вернуться на рабочее место

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Большинство москвичей, работающих удаленно дома, хотят вернуться на свое постоянное рабочее место. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на исследование портала Superjob.ru.
Исследование показало, что желание вернуться на прежнее рабочее место в офис изъявили 56% работников. Около 23% москвичей не против продолжать работать дома, еще 21% работников пока не определились, какой вариант работы для них наиболее оптимальный.
По данным портала, также свыше половины респондентов (68%), которые были вынуждены временно приостановить работу из-за самоизоляции, хотели бы быстрее выйти на свое рабочее место. Около 16% респондентов данной категории выразили противоположное мнение и готовы оставаться дома.
29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу из-за ситуации с распространением COVID-19. В частности, мэр распорядился о соблюдении самоизоляции горожанами всех возрастов. Также москвичей обязали соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
В России зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Выписаны по выздоровлении за сутки 45 человек, 25 из них – в Москве. Итого выписаны из больниц 235 человек.
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