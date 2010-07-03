В Госдуме объяснили готовность россиян к серым зарплатам

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Фото: depositphotos/gregorylee
В Госдуме объяснили, почему россияне готовы работать, получая серую зарплату.
"Это простой математический расчет – черным налом выйдет больше. Человек не доверяет пенсионным фондам и другим направлениям, куда как бы его зарплата перечисляется без его участия. Чтобы выдать рубль зарплаты, надо заплатить 60 копеек. Поэтому он говорит: дайте мне 1 рубль 60 копеек – я, как-нибудь, сам позабочусь о своей старости и своем здоровье", – цитирует ИА "НСН" члена комитета по бюджету и налогам Евгения Федорова.
По данным опроса сервиса Superjob, 43 процента россиян согласились бы на работу с серой зарплатой. Еще 36 процентов респондентов не согласились бы на такое предложение, 21 процент затруднился ответить. В Москве и Санкт-Петербурге на зарплату в конверте согласилось бы по 39 процентов респондентов.
По данным Росстата, объем серых зарплат в 2018 году в России составил 13 триллионов рублей. Сумма сопоставима с расходной частью федерального бюджета, которая составляет почти 17 триллионов рублей. Значительную часть серых зарплат составляют доходы самозанятых и организации, где продолжают выдавать деньги в конвертах.
Больше всего серых доходов россияне получили в 2014-2015 годах. Тогда из-за кризиса 40 процентов трудящегося населения было вынуждено трудиться по совместительству или искать дополнительный заработок.
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