Глава Росфинмониторинга назвал основного потребителя теневых финуслуг

Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Чиханчин отчитался об итогах работы ведомства за год. По его словам, Росфинмониторинг при участии ФСБ, МВД и ЦБ России в 2018 году пресек деятельность 27 "теневых площадок".
"Общий объем теневых денег – порядка 245 миллиардов рублей", – рассказал глава ведомства. В числе других итогов – до 500 тысяч в год сокращается количество фирм-однодневок, растет законопослушность финансовых организаций. Снижается количество сомнительных операций, а также транзитных операций.
Чиханчин также отметил, что теневой оборот наличных все равно присутствует. Сейчас он начинает смещаться из банковского сектора в торговый.
Президент в ходе разговора потребовал особого внимания к сомнительным операциям в сфере выполнения Гособоронзаказа. Как отчитался Чиханчин, число фиктивных организаций в этой области удалось снизить почти на четверть.
Ранее сообщалось, что объем теневой экономики в России оценивается в 20 триллионов рублей. В расчеты вошли серый импорт, сокрытие доходов от уплаты налоговых и таможенных платежей, серые зарплаты. В 2015 и 2016 годах этот показатель составил около трети ВВП, а в 2017 – 20,5 процента.
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