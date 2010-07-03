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17:42

Глава Росфинмониторинга назвал основного потребителя теневых финуслуг

власть

17:42

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Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Чиханчин отчитался об итогах работы ведомства за год. По его словам, Росфинмониторинг при участии ФСБ, МВД и ЦБ России в 2018 году пресек деятельность 27 "теневых площадок".

"Общий объем теневых денег – порядка 245 миллиардов рублей", – рассказал глава ведомства. В числе других итогов – до 500 тысяч в год сокращается количество фирм-однодневок, растет законопослушность финансовых организаций. Снижается количество сомнительных операций, а также транзитных операций.

Чиханчин также отметил, что теневой оборот наличных все равно присутствует. Сейчас он начинает смещаться из банковского сектора в торговый.

Президент в ходе разговора потребовал особого внимания к сомнительным операциям в сфере выполнения Гособоронзаказа. Как отчитался Чиханчин, число фиктивных организаций в этой области удалось снизить почти на четверть.

Ранее сообщалось, что объем теневой экономики в России оценивается в 20 триллионов рублей. В расчеты вошли серый импорт, сокрытие доходов от уплаты налоговых и таможенных платежей, серые зарплаты. В 2015 и 2016 годах этот показатель составил около трети ВВП, а в 2017 – 20,5 процента.

власть

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