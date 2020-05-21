В Госдуме не поддержали поправки в ТК о плавающем графике

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко в ходе беседы с Москвой 24 заявил, что он не поддерживает внесение поправок в Трудовой кодекс, касающихся плавающего графика. По его мнению, данное предложение может разрушить всю структуру рабочего законодательства.



Михаил Тарасенко первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Данная инициатива может разрушить всю концепцию рабочего законодательства. Я не думаю, что это предложение о плавающем графике после того, как закончится кризис, связанный с пандемией, может быть реализовано.



Ранее руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович выступил с предложением внести в Трудовой кодекс РФ плавающий график работы после окончания пандемии COVID-19.

Он считает, что во многих компаниях оценивают работу не по отработанному времени, а по результату.

По его словам, право работодателя устанавливать плавающий график нужно закрепить на законодательном уровне. Благодаря этому работники смогут совмещать работу из дома и офиса. На данный момент, согласно ТК, сотрудник может работать либо в офисе, либо дистанционно.



