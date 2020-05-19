В Госдуме рассказали, останутся ли россияне на "удаленке" после пандемии COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко в беседе с Москвой 24 заявил, что подавляющее большинство граждан предпочтут вернуться на работу в офис после окончания пандемии коронавируса. По его мнению, людям удобнее работать с клиентами и коллегами лично, а не в онлайн-формате.
Тарасенко заявил, что дистанционная работа может быть актуальна для тех граждан, у кого возникают проблемы с логистикой.
"Я знаю очень много людей, которых эта дистанционная работа раздражает. Мне представляется, что там, где очень серьезные транспортные проблемы, там, где люди вынуждены тратить большое количество времени на дорогу с работы и на работу, там дистанционная работа получит какую-то популярность после пандемии", – считает депутат.
Ранее онлайн-сервис YouDo.com предоставил данные о том, какие услуги в России стали предлагаться чаще на фоне действия режима самоизоляции. В частности, на 74% увеличилось количество предложений по оказанию услуг курьера или веб-разработчика. Специалисты в областях работы с текстом, расшифровки аудио, рекламы и продвижения в интернете на 66% чаще ищут своих клиентов.
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