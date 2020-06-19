Собянин призвал сохранить "удаленку" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил работодателей продлить дистанционное исполнение обязанностей еще на пару месяцев.

Он отметил, что сохранение "удаленки" важно в период снижения показателей коронавирусной инфекции в столице.

"Я считаю, что особенно сейчас, когда мы выходим из ковидной истории, если можно в офисе сохранить удаленку, надо сохранять в ближайшие недели, может быть, даже месяц-другой еще дополнительно. Все равно есть опасность заражения, и чем меньше будет сидеть людей в офисе, тем лучше", – заявил Собянин в эфире телеканала Россия 1.

Он отметил, что в настоящее время депутаты рассматривают изменения к трудовому законодательству, которые пропишут нормы дистанционного исполнения обязанностей.

Ранее в Госдуму РФ внесли законопроект о регулировании удаленной работы. Данная инициатива дополняет и детализирует положения главы 49.1 Трудового кодекса (ТК) РФ, которая посвящена особенностям регулирования труда дистанционных сотрудников.

В Минтруде России подчеркнули, что данный законопроект закрепит новые права и обязанности работника и работодателя. Помимо того, благодаря данному законопроекту определят понятия дистанционной, временной дистанционной и комбинированной работы. Как уточнили в министерстве, будут конкретизированы рабочее время и время отдыха у людей, трудящихся в дистанционном режиме.