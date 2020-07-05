Пять тысяч вакансий появилось в базе центра занятости "Моя работа"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Банк вакансий центра занятости "Моя работа" пополнился пятью тысячами предложений. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, наибольшее число вакансий появилось в сферах строительства, торговли, организации общественного питания.

"Уже в начале июня банк вакансий центра занятости увеличился на пять тысяч предложений от работодателей вышеперечисленных сфер. Сейчас в нем 50 тысяч вакансий, и число их продолжает расти", – подчеркнула представитель мэрии.

Так, в строительстве компании ищут каменщиков, инженеров, монтажников связи и других специалистов. Подобных вакансий в банке порядка 700.

Сопоставимое число вакансий предлагают в сфере общепита – около 500. При этом больше всего рестораны, кафе и столовые заинтересованы в поварах – предложения для них составляют 29% от общего числа предложений.

Из востребованных новых вакансий наибольшее число составляют работы в сфере ЖКХ. На выбор предоставлены около 1,5 тысячи предложений для дворников, уборщиков, электромонтеров и других специалистов.

Ранее специалисты сервиса "Работа.ру" провели исследование, в ходе которого определили, что самые высокие зарплаты предлагают в сфере логистики и сотрудникам склада. В среднем работники получают до 155 тысяч рублей в месяц.

