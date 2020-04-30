Более 100 москвичей устроились в медучреждения благодаря центру занятости "Моя Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Столичный Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве рассказал, что свыше 100 москвичей устроились в городские медицинские учреждения через центр занятости населения "Моя Москва".
В ведомстве подчеркнули, что в настоящий момент в банке насчитывается 1,3 тысячи вакансий в этой сфере. Среди трудоустроенных есть медицинские работники, которые в настоящий момент работают в инфекционном центре в поселении Вороновском в ТиНАО.
"В период пандемии именно в сфере медицины работодатели сейчас остро нуждаются в новых кадрах. В список востребованных профессий входят медицинская сестра, сиделка по уходу за пожилыми людьми, врач скорой и неотложной медицинской помощи, лаборант и врач-педиатр", – отметили в Оперштабе.
Ранее в ведомстве рассказали, что на работу и практику в столичные коронавирусные больницы принимают студентов медвузов. Помимо оклада, они получают бесплатное питание и необходимые средства защиты. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее поручил обеспечить таких студентов стимулирующими выплатами.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что коечный фонд планируют увеличить в столице за счет временных стационаров при медицинских учреждениях. Он отметил, что в них планируют разместить около 10 тысяч коек.
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