Студентов медвузов, которые борются с COVID-19, обеспечат выплатами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить выплаты студентам медицинских вузов, которые помогают в борьбе с коронавирусом.
Речь идет об обучающихся на 4 и 5 курсах, которые проходят практику в больницах, в которых осуществляют лечение зараженных COVID-19. Данная информация должна быть доведена до регионов РФ. Кроме того, из распоряжения следует, что над обеспечением выплат необходимо установить контроль.
Мишустин поручил исполнение министерству здравоохранения РФ.
"Минздраву России обеспечить осуществление стимулирующих выплат студентам 4 и 5 курсов российских медицинских вузов, проходящим на возмездной основе практику в медицинских учреждениях и принимающим участие в работе по оказанию специализированной медицинской помощи лицам с новой коронавирусной инфекцией с лёгкой формой течения заболевания", – указано в распоряжении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил направить студентов 4 и 5 курсов медицинских учреждений на практику в больницы, где лечат больных коронавирусом. Он подчеркнул, что это поможет им увидеть, что такое настоящая медицина. Необходимость данной меры он объяснил нехваткой свободных кадров.
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