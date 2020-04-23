Собянин рассказал, сколько медиков в Москве борется с коронавирусом

19:44
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, что в борьбе с пандемией коронавируса в столице принимают участие несколько десятков тысяч медицинских работников.
"Мы сегодня задействовали несколько десятков тысяч работников – врачи, средний медперсонал, младший персонал, ординаторы, учащиеся колледжей, студенты и так далее", – сообщил Собянин.
Он подчеркнул, что в перечень главных задач входит обеспеченность высококвалифицированными специалистами. Собянин заявил, что от профессионализма врачей зависит жизнь пациентов.
Мэр Москвы также объявил, что в течение одной-полторы недели количество коек для зараженных коронавирусом вырастет почти вдвое. Собянин отметил, что для более эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией необходимо расширять сеть медицинских учреждений.
Он считает, что в отношении борьбы с коронавирусом столица не находится даже в середине пути. Собянин подчеркнул, что в настоящий момент положительной динамики в ситуации с пандемией COVID-19 им не наблюдается. В то же время он считает, что принятые в настоящее время меры по ограничению передвижения по городу являются эффективными и адекватными по сравнению с положением в других странах.
Ранее Собянин открыл стационар, предназначенный для лечения зараженных коронавирусом, на базе госпиталя медико-санитарной части МВД РФ.
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