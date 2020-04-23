В Москве удвоят количество коек для борьбы с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Количество инфекционных коек для лечения пациентов с коронавирусом в Москве в ближайшие одну-полторы недели увеличится почти вдвое, сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

"Сегодня наша медицинская система, система здравоохранения, больничная сеть справляется с теми вызовами, которые стоят перед ней, с тем потоком пациентов, который каждый день добавляется. Но чтобы в дальнейшем справляться с этой задачей, необходимо увеличивать госпитальную сеть, количество коек, врачей, которые будут заниматься этой проблемой", – отметил мэр.

Собянин также назвал меры, введенные в Москве в связи с распространением коронавируса, более эффективными и адекватными, чем в других странах. Он сравнил ситуацию с тем, что произошло в Нью-Йорке, где пандемия началась в одно время с российской столицей.

Мэр также обратил внимание, что ежедневный прирост числа заразившихся COVID-19 в Москве достигает 15%, но положение нельзя считать драматическим.

За последние сутки в Москве зафиксировано 1 959 новых случаев заражения. Всего в столице заболели 33 940 человек.