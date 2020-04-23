Глава Подмосковья не исключил ухудшение ситуации с коронавирусом в мае

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев допустил, что май может стать для региона более сложным периодом с точки зрения распространения коронавируса.

"Мы видим, что процедура самоизоляции начала давать первые результаты, это факт. Но вы все прекрасно понимаете, что жизнь сложнее", – сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что тестирование всех людей в стране просто невозможно. "И наша задача – понять, что в следующем месяце нас ждет, может быть, еще более сложный период", – заявил глава региона.

Ранее сообщалось, что в Москве возобновился рост числа госпитализированных в стационары пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Если четыре дня назад за сутки госпитализировали порядка 1300 человек, то 23 апреля эта цифра увеличилась до 1900.

В Москве появилась возможность сдать тест на коронавирус, не выходя из машины Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 14



В России за последние сутки зарегистрировали 4 774 случая коронавирусной инфекции, из них 1 959 – в Москве. Всего в РФ зафиксировано 62 773 случая коронавируса. Умерли 555 человек с COVID-19, выписан 4891 пациент.

Недавно стало известно, что трое пациентов после переливания плазмы выздоровели от коронавируса.