Назван срок, за который легче всего разбогатеть

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Директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков рассказал агентству "Прайм", что финансовые активы растут в долгосрочной перспективе.
"Речь идет о периодах не в 2–3 года, а о 10–15. Только при таких горизонтах можно с высокой долей вероятности говорить о минимизации каких-либо рисков", – пояснил эксперт.
Чтобы в наименьшей степени зависеть от момента входа, Зюриков рекомендует лучше инвестировать понемногу, но постоянно. Специалист предупредил, что результатов, возможно, придется ждать очень долго, поэтому нужно набраться терпения.
Ранее россиянам посоветовали запасаться валютой, пока курс рубля находится на максимуме. По словам старшего аналитика компании Forex Optimum Александра Розмана, если речь идет о долгосрочных накоплениях, то текущий курс доллара и евро можно считать настоящим подарком для россиян. При этом он подчеркнул, что принятие решения о покупке иностранной валюты – это индивидуальный процесс.
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