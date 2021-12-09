Рост доставки и онлайн-услуг помог миллиардерам получить рекордную прибыль – экономист

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Пандемия оказала большое влияние на рост благосостояния целого ряда российских миллиардеров в 2021 году, рассказал Москве 24 первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Ранее американский Forbes сообщил, что владелица интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук в 2021 году стала лидером по приросту состояния среди всех миллиардеров мира. За год ее состояние выросло до $13 млрд, или более чем на 1 000%. Также издание отметило, что в 2021 году состояние основателя Telegram Павла Дурова выросло более чем на 400% – до $17,2 млрд.





Павел Сигал первый вице-президент "Опоры России" Многие люди стали повседневно пользоваться доставкой на дом и различными другими онлайн-услугами, что положительно сказалось на развитии сервисов и привлечении новых клиентов. Большинство компаний перешли в онлайн, чтобы нести минимальные убытки, вызванные пандемией.

В то же время Сигал затруднился сказать, продолжится ли рекордный рост доходов российских миллиардеров в следующем году из-за высокой конкуренции на рынке.

В свою очередь, директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал Москве 24, что не только российские миллиардеры увеличили свои доходы в 2021 году. "Бедность тоже сократилась за счет государственных пандемических выплат, особенно семьям с детьми", – сказал Остапкович.

По его словам, доходы миллиардеров очень волатильны и для сторонних наблюдателей представляют лишь статистический интерес.

Ранее агентство Bloomberg составило рейтинг богатейших семей Земли. Первую строчку заняло семейство Уолтон, владеющее торговой сетью Walmart. По оценке экспертов, их состояние составляет $238,2 млрд. В настоящее время Walmart имеет свыше 10 тысяч магазинов в разных странах с годовой выручкой более $559 млрд.

