Бакальчуки возглавили рейтинг богатейших семей России

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Семья владелицы портала Wildberries Татьяны Бакальчук возглавила рейтинг богатейших семей Российской Федерации. Об этом сообщает издание Forbes.

"Компания Wildberries сразу строилась как семейная, но формально все 100% принадлежали Татьяне. Лишь 31 декабря 2019 года она передала своему мужу Владиславу долю 1%, что дало нам возможность включить их семью в рейтинг", – уточнили эксперты.

Состояние Татьяны Бакальчук оценивается в 13 миллиардов долларов, в то время как состояние ее супруга – в 130 миллионов долларов. Ранее владелица Wildberries была названа самой богатой женщиной России.

На втором месте рейтинга расположилась семья Гурьевых, владельцев "Фосагро", с состоянием 6,9 миллиарда долларов. Третье место заняли Аркадий Ротенберг и его семья, активы которых оцениваются в 5,95 миллиарда долларов.

В начале августа сообщалось, что проект Bloomberg Billionaires Index включил 24 россиян в список из 500 богатейших людей в мире. Среди граждан РФ лидером рейтинга стал Алексей Мордашов.