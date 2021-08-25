Владелица Wildberries стала самой богатой женщиной в РФ

Владелица Wildberries стала самой богатой женщиной России

Генеральный директор и основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала богатейшей женщиной в России. Ее доход составил 13 миллиардов долларов. Об этом сообщает Forbes.

"Состояние Бакальчук выросло на 1 200% за год. По этому показателю она заняла второе место среди всех миллиардеров мира из рейтинга Forbes 2021", – заявили в издании.

Бакальчук впервые вошла в список богатейших людей РФ в 2018 году: тогда ее состояние равнялось 600 миллионам долларов. В 2020 году интернет-магазин выполнил 323,8 миллиона заказов, что в два раза больше, чем в 2019 году. Оборот в прошлом году вырос на 96%, достигнув 437,2 миллиарда рублей.

По данным Forbes, также в тройку лидеров вошли экс-владелица ЗАО "Интеко" Елена Батурина (1,3 миллиарда) и совладелица ПАО "Группа Черкизово" Лидия Михайлова со своей семьей (1,3 миллиарда).

Ранее сообщалось, что в рейтинг 500 богатейших людей в мире вошли 24 россиянина. Лидерами списка среди граждан РФ стали Алексей Мордашов, Леонид Михельсон и Владимир Лисин.