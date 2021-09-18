Bloomberg составило рейтинг самых богатых семей мира

18:10
Фото: depositphotos/pressmaster
Агентство Bloomberg составило рейтинг богатейших семей Земли, его первую строчку заняло семейство Уолтон, владеющее торговой сетью Walmart.
По оценке экспертов, их состояние составляет 238,2 миллиарда долларов. В настоящее время Walmart имеет свыше 10 тысяч магазинов в разных странах с годовой выручкой более 559 миллиардов долларов.
Также в десятку самых богатых вошла семья Марс, владеющая одноименной продуктовой компанией (142 миллиарда), семья Кох, владеющая нефтехимической корпорацией Koch Industrues (124,4 миллиарда), семья Эрмэ, владеющая модным домом Hermes (111,6 миллиарда), правящая династия Саудовской Аравии Аль-Сауд (100 миллиардов), семья Амбани, владеющая нефтяным холдингом Reliance Industries (93,7 миллиарда), семья Вертхаймер, владеющая модным домом Chanel (61,8 миллиарда), семья Джонсон, владеющая управляющей компанией Fidelity Investments (61,2 миллиарда), семья Томсон, владеющие медиакомпанией Thomson Reuters (61,1 миллиарда) и семья Берингер, владеющая фармкомпанией Boehringer Ingelheim (59,2 миллиарда).
Ранее сообщалось, что семья владелицы портала Wildberries Татьяны Бакальчук возглавила рейтинг богатейших семей Российской Федерации издания Forbes. Состояние Татьяны Бакальчук оценивается в 13 миллиардов долларов, в то время как состояние ее супруга – в 130 миллионов долларов.
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