Минцифры согласовало законопроект о штрафах за утечку персональных данных клиентов

Для бизнеса готовят новые штрафы за утечку персональных данных клиентов. Законопроект согласовали в Минцифры. Об этом сообщили СМИ.

Документ предполагает введение оборотного штрафа в 1%. Он возрастет в три раза, если компания попытается скрыть инцидент и не сообщит о нем Роскомнадзору в течение суток.

Полагают, что разработка инициативы ускорилась после нескольких случаев – в Сети оказались данные пользователей "Яндекс.Еды", Delivery Club и клиентов лаборатории "Гемотест".

Эксперты считают, для оперативного установления факта утечки компаниям придется дополнительно вложиться в софт. По мнению юристов, в России до сих пор нет нормативного определения утечки персональных данных.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.