Минсельхоз РФ предложил ввести временный запрет на вывоз риса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
В министерстве сельского хозяйства РФ выступили с предложением ввести временный запрет на вывоз риса с 1 июля по 31 декабря 2022 года. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Также в ведомстве предложили установить на этот же период временный запрет на вывоз рисовой крупы.
Запрет не распространяется на рис, вывозимый из России в государства – члены ЕАЭС, а также для оказания международной гуманитарной помощи или в рамках международных транзитных перевозок.
Также запрет не будет действовать на рис, вывозимый в целях обеспечения деятельности ВС России, находящихся на территориях зарубежных стран, в том числе в Абхазии, Южной Осетии и Донбассе.
Ранее запрет на вывоз некоторых видов продовольствия ввели в Белоруссии. Так, за пределы Евразийского экономического союза, куда входят РФ, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения, нельзя будет вывозить больше килограмма муки, некоторых видов круп, в том числе рисовой, гречневой и овсяной, сахара, соли или макарон, а также больше литра растительного масла и больше трех банок консервов.
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