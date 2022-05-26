Политику параллельного импорта в РФ продолжат – Медведев

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о намерении российских властей продолжать политику параллельного импорта, передает ТАСС.

"Это непростое решение для любой страны, но, выбирая между интересами наших граждан, нашего бизнеса и интересами крупных компаний и их брендов, понятно, в чью пользу было принято это решение", – отметил Медведев на пленарном заседании форума "Единой России".

Замглавы Совбеза уточнил, что ситуацию будут учитывать в переговорах с бывшими контрагентами, чтобы те доносили обеспокоенность проблемой до национальных властей.

Ранее Минпромторг утвердил список товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию. В него попали в том числе устройства компании Apple и Samsung, а также игровые приставки, автомобили и иная техника.

