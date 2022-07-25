Суд оштрафовал "Гемотест" на 60 тыс руб за утечку данных

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Компания "Гемотест" оштрафована на 60 тысяч рублей за утечку информации о клиентах. Решение вынес Мировой судебный участок района Новогиреево в Москве, передает РИА Новости.

Сотрудники управления Роскомнадзора по ЦФО сообщили в суде об утечке свыше 300 гигабайт информации с персональными данными клиентов. Позднее сведения были выложены в интернет.

За подобное нарушение в области персональных данных предусмотрен штраф не превышающий 100 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении компании "Ростелеком" за утечку личных данных клиентов. Компании может грозить штраф до 100 тысяч рублей.

