Москвичам назвали способы защиты персональных данных на сайтах знакомств

Больше 70% жителей РФ хотя бы раз пользовались сервисами онлайн-знакомств, сообщили в Роскачестве. Однако популярность таких ресурсов привлекает и мошенников: они разными способами пытаются похитить средства или персональные данные пользователей. В рамках городского онлайн-проекта "Перезвони сам" эксперты департамента информационных технологий Москвы рассказали, как не попасть на уловки злоумышленников.

Основные уловки

75% опрошенных россиян хотя бы раз в жизни пользовались сервисами онлайн-знакомств, причем 33% из них отметили, что опыт был успешным. Об этом свидетельствуют данные опроса Роскачества, которые были опубликованы 1 апреля 2024 года.

Аналитики отметили, что 42% респондентов хотят найти на таких сайтах серьезные отношения. Однако популярность подобных ресурсов привлекает и мошенников, рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы. Для того чтобы похитить деньги и персональные данные пользователей, киберпреступники идут на разные уловки.

Ситуация 1. Собеседник присылает ссылку на сервис для покупки билетов (например, в театр), однако в итоге она ведет на фишинговый сайт. При переходе по ней пользователь фактически отдает злоумышленнику доступ к личным данным или финансовым счетам.

Как защититься: нужно самостоятельно проверить достоверность мероприятия, найти информацию о событии на официальном сайте (как вариант– самой площадки) и провести онлайн-оплату только через нее.

Ситуация 2. Пользователя сайта онлайн-знакомств приглашают в место, где есть риск оказаться жертвой мошенничества и потерять деньги. Это может быть ресторан, где злоумышленник находится в сговоре с персоналом.

Как защититься: стоит избегать малоизвестных мест, обращать внимание на обстановку в помещении, на окружающих, их поведение. Также нужно сразу изучить цены: они не должны быть значительно выше, чем в аналогичных заведениях. Кроме того, имеет смысл просить отдельный счет и платить только за себя.

Ситуация 3. Злоумышленник просит перевести деньги под любым предлогом, сыграв на чувствах собеседника. Например, он может придумать историю болезни родственника, чтобы попросить о финансовой помощи.

Как защититься: ни при каких ситуациях не отправлять деньги малознакомым людям. Особенно если они просят сделать это определенным образом, например через онлайн-кошелек.

Если же пользователь сайта столкнулся с подобными случаями, нужно сразу написать в службу поддержки данного ресурса и обратиться в правоохранительные органы.

Общие рекомендации

Эксперты также дали несколько простых рекомендаций, которые помогут избежать проблем при использовании сайтов знакомств.

Сохранять бдительность. Всегда нужно помнить, что злоумышленники могут скрывать свою настоящую личность и намерения, использовать фейковые профили или искажать некоторые факты о себе.

Не разглашать собеседнику много личной информации. Не стоит сообщать адрес проживания, финансовые данные. В противном случае пользователь рискует столкнуться с манипуляциями.

Общаться только внутри приложения или на сайте. Специалисты советуют не сообщать свой номер телефона и не давать ссылки на социальные сети. Так пользователь может сохранить большую степень безопасности и контроля на начальных стадиях знакомства.

Собирать и проверять информацию о собеседнике. Всегда имеет смысл поискать о нем сведения в социальных сетях и поисковых системах перед встречей и более близким общением. Кроме того, стоит проверять факты и информацию, которую он о себе рассказывает.

Выбирать сервисы с официальными приложениями. Наличие их в популярных магазинах гарантирует, что сервис прошел определенную проверку и соответствует стандартам безопасности и качества.