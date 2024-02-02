Лже-Ди Каприо и Гослинг: как россиянок обманывают "голливудские" мошенники

Фанатка актера Леонардо Ди Каприо из Чебоксар стала жертвой мошенника, который представился ей голливудской звездой. "Именитый" поклонник убедил женщину перевести ему около 80 тысяч рублей за сеанс видеосвязи. Похожие истории ранее происходили и в других российских городах. Например, в Новочебоксарске поклонница заплатила "Райану Гослингу" почти 300 тысяч за личную встречу. Разбираемся, почему женщины попадаются в сети к "звездным" аферистам.



Развод по-голливудски

В Чебоксарах мошенник выманил у 32-летней местной жительницы около 80 тысяч рублей, представившись в переписке голливудским актером Леонардо Ди Каприо. Аферист связался со своей жертвой еще в январе 2023 года. В электронном письме лже-Ди Каприо выразил ей симпатию. Переписка длилась более пяти месяцев, затем женщине было предложено стать "суперфанаткой". Такой статус якобы гарантировал ей разговор с кумиром по видеосвязи.





из сообщения УМВД России по городу Чебоксары Данная услуга оказалась платной. Не имея в наличии средств, женщина оформила кредит и перевела на указанный счет порядка 80 тысяч рублей. После этого "голливудский актер" ей действительно позвонил, но беседа длилась одну секунду и увидеть его поклонница не успела.

Несмотря на это, женщина продолжила переписываться с аферистом. В ходе общения лже-Ди Каприо заявил о готовности прилететь в Чебоксары, но предложил поклоннице взять на себя расходы на дорогу. При этом злоумышленник пообещал впоследствии вернуть деньги. В итоге женщина поняла, что связалась с мошенником, и обратилась в полицию 30 января 2024 года. О самой потерпевшей известно, что она работает школьной вожатой и уже 19 лет подряд является фанаткой американского артиста. Женщина при помощи Сети активно искала с ним связи, публикуя соответствующие сообщения. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.

Это не первый случай, когда "голливудская звезда" просит деньги за общение у россиянок. В августе прошлого года жительница Новочебоксарска, состоявшая в фан-клубе актера Райана Гослинга, перевела аферистам почти 300 тысяч рублей за шанс встретиться с ним. Об этом рассказали в МВД Чувашии. Большую часть средств потерпевшая взяла в кредит. С жертвой взаимодействовал "помощник звезды", который объяснил, что она попала в число избранных – тех, с кем артист хочет пообщаться лично и для этого готов даже приехать в Россию. Единственное условие – оплатить кумиру визит. В конце концов женщина осознала, что совершила ошибку, отписалась от фан-клуба и обратилась к правоохранителям. По факту случившегося завели уголовное дело о мошенничестве.



"Манипулятивные технологии"

Знакомство с известными представителями творческих профессий для некоторых женщин – желанное событие, поскольку такие мужчины харизматичны и притягательны. Об этом Москве 24 рассказал специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов. По его словам, маскирующиеся под звезд аферисты пользуются этим, изучая интересы будущей жертвы. Вступив в контакт, они выставляют все как счастливое стечение обстоятельств, уникальный шанс, который может в любой момент исчезнуть.

"Подобные условия зачастую лишают человека возможности все рационально оценить. У него возникает ощущение "выигрыша в лотерею" и желание как можно скорее его получить. Даже если внезапно выясняется, что для этого требуются какие-то дополнительные усилия или вложения", – объясняет эксперт.

Чем активнее жертва идет на контакт, тем больше информации получают злоумышленники. За счет этого они способны довольно четко определить психологический портрет человека и выстроить дальнейшую тактику действий.





Денис Хакимов специалист Московской службы психологической помощи населению Злоумышленникам порой даже играет на руку то, что они предлагают знакомство со знаменитостью за какой-то взнос или оплату – у людей не возникает ощущения "бесплатного сыра в мышеловке". И они могут охотнее согласиться на выдвигаемые условия. В основном их манипулятивные технологии строятся на агрессивной, динамичной подаче информации и необходимости немедленно принять решение.

Выделить определенную категорию женщин, которые более прочих подвержены влиянию аферистов, невозможно, отметил эксперт. Однако перед мошенниками человека делают уязвимыми доступность информации о нем, его семье, увлечениях, а также общая усталость, заниженная самооценка, затянувшийся стресс и тревожность. Все это дает злоумышленникам возможность манипулировать чувствами жертвы.

"Важно развивать в себе критическое мышление, умение отстаивать личные границы и, разумеется, повышать собственную психологическую грамотность. Когда мы осознанно подходим к своему состоянию, понимаем свои чувства и эмоции, знаем, как можем поступить или среагировать в той или иной ситуации, это делает нас наиболее устойчивыми к различным негативным факторам и событиям", – подчеркнул специалист.

Кроме того, Хакимов порекомендовал брать паузу, если человека подгоняют, а также обязательно советоваться с друзьями и близкими. Это позволит посмотреть на ситуацию под другим углом, заключил эксперт.

