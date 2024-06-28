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28 июня, 11:15

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Собянин: в 2024 году в Москве 11 классов окончили более 67 тысяч ребят

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Больше 67 тысяч учеников 11-х классов и около 110 тысяч девятиклассников отмечают московский выпускной 28 июня. С окончанием школы в своем телеграм-канале их поздравил Сергей Собянин.

По случаю празднования выпускного в городе 28 июня перекроют движение в центре. Так, уже ограничен до 29 июня проезд по Ильинке, от Старой до Красной площади, и от Ильинки до Варварки в районе дома № 5 по Красной площади.

Центральной площадкой общегородского выпускного станет Парк Горького. Попасть на мероприятие смогут только выпускники и сопровождающие по персональному браслету с QR-кодом.

В свою очередь, в Кремле пройдет всероссийский бал "Выпускник". Торжественная часть включает в себя награждение победителей премии "Выпускник" в нескольких номинациях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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