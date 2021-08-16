Более 750 тыс москвичей направили заявки на онлайн-голосование

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 750 тысяч москвичей подали заявления на участие в онлайн-голосовании. Об этом рассказал ТАСС зампредседателя Общественной палаты Москвы, руководитель Общественного штаба Алексей Венедиктов.

"В Москве подано 750 тысяч заявлений на дистанционное электронное голосование", – сказал Венедиктов.

В этом году в столице, помимо выборов в Государственную думу, пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Проголосовать в электронном формате можно будет на выборах всех трех уровней.

Принять участие в онлайн-голосовании смогут зарегистрированные в Москве граждане РФ, обладающие активным избирательным правом. Для этого потребуется полная учетная запись на mos.ru. Подать заявление можно до 23:59 по московскому времени 13 сентября.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Получить дополнительную информацию о новом формате жители столицы могут по телефону горячей линии +7 (495) 539-56-56.

