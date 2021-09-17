Явка на онлайн-голосование превысила 30% в шести регионах России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В шести российских регионах, где проходит дистанционное электронное голосование, явка записавшихся на него избирателей уже превысила 30%, к вечеру она может достигнуть 80%, рассказал зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

"Явка очень высокая. Уже в шести субъектах она ушла за 30% от записавшихся на голосование. Но все еще впереди. Я думаю, что к вечеру голосование будет на 75–80% по ДЭГ. В целом активность большая", – сказал он в эфире канала "Россия 24".

Булаев напомнил, что всего в онлайн-голосовании могут принять участие около 2 миллионов 700 тысяч граждан.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.