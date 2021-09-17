Более 900 тыс москвичей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) уже поступило 900 тысяч голосов москвичей, сообщается в телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

Там напомнили, что оставить свой голос онлайн можно в любое время и из любой точки мира. Если во время голосования у избирателей возникнут проблемы с гаджетом или интернетом, они смогут проголосовать с помощью функции "Отложенное решение".

"Она позволит заново загрузить бюллетень в течение 24 часов с его первой загрузки, но не чаще чем один раз в три часа", – говорится в сообщении.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. Более двух миллионов человек включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Проголосовать онлайн можно в любое время до 20:00 19 сентября.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.