Миллион москвичей проголосовали на выборах дистанционно

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Миллион голосов получено в рамках онлайн-голосования в Москве, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

"Миллион москвичей проголосовало удаленно на выборах в Госдуму", – сказал Венедиктов.

Онлайн-голосование доступно и ночью: для этого необходимо зайти в личный кабинет на mos.ru и перейти на соответствующую страницу, например, выбрав спецпроект о выборах, а затем нажать кнопку "Проголосовать". Кроме того, можно кликнуть по баннеру на главной странице mos.ru или воспользоваться каталогом услуг.

Для загрузки электронного бюллетеня необходимо ввести цифровой код из СМС, а затем поставить галочку в выбранной графе и нажать кнопку "Проголосовать".

18 и 19 сентября участки будут работать с 08:00 до 20:00. Всего в столице организовано более 3,6 тысячи избирательных участков. В голосовании могут принять участие граждане РФ, достигшие 18 лет, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Жители столицы выбирают депутатов Госдумы и Мосгордумы в избирательных округах № 19 и 37, а также муниципальных депутатов в Щукине.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, Партия роста, РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Ход выборов контролируют более 413 тысяч наблюдателей.