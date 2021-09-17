Явка на выборах в Госдуму по России на 20:00 составила 16,85%

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила, что явка на выборах в Госдуму по России превысила 16 процентов по состоянию на 20:00 по московскому времени.

"По состоянию на 20:00 явка составила 16,85% избирателей", – уточнили в пресс-службе.

В Москве участки для голосования на выборах депутатов Госдумы закрылись. Их работа возобновится 18 и 19 сентября. Помимо личного голосования на участке, избирателям доступно онлайн-голосование, на которое необходимо было зарегистрироваться заранее.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.