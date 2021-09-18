Голосование на выборах в Госдуму в московских СИЗО проходит без нарушений – омбудсмен

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева заявила, что голосование на выборах депутатов Госдумы в столичных следственных изоляторах проходит без нарушений, сообщает ТАСС.

"Организовано все четко, видеонаблюдение работает. Голосование в СИЗО прошло штатно, замечаний у нас никаких нет. <…> На данный момент 1,8 тысяч человек проголосовало, голосование прошло очень организованно", – отметила Потяева.

Омбудсмен сообщила, что здание СИЗО №2 мало приготовлено для людей с ограниченными возможностями, а среди участников голосования были люди с ограничениями опорно-двигательного аппарата. По ее словам, были оборудованы пандусы, а также оказывалась помощь сотрудниками.

Она рассказала, что СИЗО №2 в Москве сегодня, 18 сентября, посещала группа иностранных наблюдателей: европейские омбудсмены и коллеги из бывших союзных республик – уполномоченные представители Казахстана, Армении, Узбекистана.

Как сообщается, что касается организации проведения голосования в СИЗО, информация по кандидатам в депутаты вывешена и регулярно передается в камеры по радиовещанию. Голосование проводится отдельно по камерам. Также Татьяна Потяева отметила, что все противоковидные меры соблюдены в полном объеме.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.