Призыв ряда партий отказаться избирателям от ДЭГ является стратегической ошибкой – Орлов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Политолог Дмитрий Орлов назвал стратегической ошибкой призыв ряда партий отказаться избирателям от дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

"Делать ставку на прямой поход (а не участие в онлайн-голосовании) избирателей в последний день голосования – это ставка оппозиции. Еще раз подчеркну – это ошибка на текущих выборах, и это ошибка стратегическая", – заявил Орлов.

По его словам, таким образом можно потерять граждан, которые "иначе голосуют, иначе мыслят, иначе живут".

Также политолог рассказал о главной особенности ДЭГ в этом году. Он уточнил, что те нормы кампании, которые есть сейчас, серьезно отличаются от того, что было в 2016 году. Так, голосование в 2021 году более длительное, в нем уже есть очень развитая дистанционная часть.

"Я полагаю, что ДЭГ очень серьезно меняет и порядок волеизъявления, и его содержания. Это, конечно, главное", – отметил Орлов.

Ранее также оценил ход голосования на выборах в Москве гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По его словам, активность избирателей на этих парламентских выборах выше, чем на предыдущих.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.