Политолог высоко оценил ход голосования на выборах в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев высоко оценил ход голосования на выборах в Москве.

"Если по пятибалльной шкале оценивать, то из того, что знаю я, – пять. Я не видел пока ни одной жалобы, которая бы подтвердилась", – отметил он.

По словам Журавлева, активность избирателей на этих парламентских выборах выше, чем на предыдущих.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

