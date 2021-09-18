Победители розыгрыша призов на ДЭГ поделились впечатлениями

Первые победители розыгрыша квартир и автомобилей в Москве стали известны сегодня. В прямом эфире Москвы 24 среди участников электронного голосования определили 10 кодов обладателей квартир, а также 50 кодов обладателей машин.

Как рассказала москвичка Ирина Кочеткова, она не стремилась получить выигрыш, а просто выполняла свой долг. Однако порадовалась выигрышу в виде машины, рассказав о расширении семьи. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.