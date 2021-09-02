Москвичи смогут передать сведения о героях войны в офисах "Мои документы"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В офисах "Мои документы" теперь можно передать сведения о героях Второй мировой войны, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, ко дню окончания войны в центрах госуслуг совместно с Музеем Победы стартовал проект "Лица Победы".
"Специалисты центров бережно отсканируют все материалы, которые затем будут размещены в уникальной базе данных. Оригиналы сразу же вернут владельцам. Также все желающие могут внести информацию об участниках Великой Отечественной войны через сайт проекта. При регистрации пользователь получает логин, пароль и возможность загружать фотографию и текстовую информацию о герое своей семьи", – рассказала Ракова.
"Лица Победы" является масштабным проектом, который посвящен сохранению памяти обо всем военном поколении. В Музее Победы создана мультимедийная экспозиция, в которой участники проекта могут найти портрет своего предка и показать его детям и внукам.
Директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник рассказал, что за полтора года существования проекта к нему присоединилось много россиян, а также жителей других стран.
"Ежемесячно цифровая база данных пополняется десятками тысяч новых историй, а значит, что тема живая, затрагивает души очень многих наших людей. Это личные истории, вписанные в судьбу всего военного поколения и неразрывно связанные с историей всей страны", – отметил Школьник.
В 2020 году Главархив Москвы реализовал несколько важных проектов. Совместно с центрами госуслуг в мае был открыт виртуальный музей "Москва – с заботой об истории".
Ранее сообщалось, что в столичный Главархив было передано почти 9 тысяч документов и предметов времен Великой Отечественной войны.
Жители столицы могут принести в центры госуслуг фронтовые фотографии и письма, номера газет военных лет, предметы быта. А с мая благодаря снимкам из личных архивов можно будет узнать или вспомнить, куда любили ездить горожане на отдых, во что одевались, как отмечали праздники.
В столичный Главархив передали почти 9 тысяч документов и предметов времен ВОВ
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