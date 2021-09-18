Политолог Марков: Выборы в Москве проходят в строгом соответствии с законодательством

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Политолог Сергей Марков заявил, что выборы в Москве проходят в рамках действующего законодательства.

"Моя оценка заключается в том, что выборы проходят в строгом соответствии с законодательством, без серьезных инцидентов, без серьезных срывов", – заявил эксперт.

Марков дополнительно подчеркнул, что Россия находится на передовых позициях по технологическим процессам. Политолог высоко оценил технологическую систему обслуживания выборов.

Явка на выборах в Госдуму по России достигла 25,64% к 15:00 субботы, 18 сентября. Такие данные приводят в Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Что касается явки на дистанционное голосование, то этот показатель варьируется в пределах 73-80%.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.