Кремль сожалеет, что заявления Эрдогана по Крыму звучат перед его визитом в РФ – Песков

Фото: ТАСС/ BORIS PEJOVIC/ EPA
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, касающиеся "аннексии" Крыма, вызывают сожаления у России.
Пресс-секретарь президента РФ заявил, что адресатом слов Эрдогана Россия считает себя.
"Безусловно, адресатом мы считаем себя. Так это и воспринимаем", – приводит слова Пескова ТАСС.
Российская сторона сожалеет, что заявления президента Турции звучат в тот момент, когда ведется подготовка к его рабочему визиту в Россию. Песков отмечает, что Москва предпочла бы сосредоточиться на теме двустороннего развития отношений стран и "взаимодействия в решении очень горячих региональных вызовов".
Он также уточнил, что позиция Турции по Крыму России хорошо известна.
"Мы с ней категорически не согласны и будем продолжать работать с турецкой стороной", – заключил Песков.
Накануне во время выступления на Генассамблее ООН президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не признает вхождение Крыма в состав России. Он напомнил о важности сохранения территориальной целостности Украины и подчеркнул, что необходимо прикладывать больше усилий для защиты прав крымских татар.
Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков отреагировал на заявление турецкого лидера пословицей о халве, отметив, что многократно повторяемые Эрдоганом слова об аннексии Крыма Россией не изменят ситуацию.
Визит турецкого президента запланирован на 29 сентября. Турецкая сторона заявила, что Эрдоган намеревается прибыть в Сочи.
По словам Дмитрия Пескова, лидеры государств намерены обсудить двусторонние отношения, а также ситуацию в Сирии.
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