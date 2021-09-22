Цеков ответил пословицей о халве на слова Эрдогана о Крыме

Фото: AP Photo/Turkish Presidency via AP, File
Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков ответил пословицей на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о Крыме. Об этом сообщает РИА Новости.
"Вспоминается русская пословица: "Сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет". Сколько бы Эрдоган ни говорил, что Крым аннексирован Россией, что они не признают и так далее, ситуация никак не изменится. Эрдогану нужно реально взглянуть на ситуацию и понять, какое важное значение Крым имеет для России", – сказал он.
Цеков подчеркнул, что полуостров был веками связан с Россией. В Крыму, по его словам, проживало и проживает подавляющее число русских, также там находится главная военная база Черноморского флота.
Ранее Эрдоган заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины. В своей речи турецкий лидер подчеркнул, что страна не признает вхождение Крыма в состав России.
До этого в МИД Турции заявили, что считают прошедшие в Крыму выборы в Госдуму нелегитимными.
Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не приемлет заявлений Анкары о нелегитимности выборов в Госдуму, прошедших в Крыму.
Заявление МИД Турции прокомментировала и официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По ее словам, Москва не оставит без внимания эту позицию.
Крым и Севастополь вошли в состав РФ в 2014 году после проведения референдума. На нем более 95 процентов жителей высказались за присоединение полуострова к России. Украина и ряд стран мира результаты референдума не признали.
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