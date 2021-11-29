Кремль не комментирует информацию о якобы переданном Киевом через Эрдогана списке на обмен

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что Украина якобы передала России через президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана список на обмен удерживаемыми лицами. Об этом сообщает РИА Новости.

На прошлой неделе с таким заявлением выступил Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Киев через турецкого лидера передал Москве список из 450 украинцев, якобы удерживаемых в Донбассе и России, и ожидает ответного сигнала.

Ранее глава украинской военной разведки генерал Кирилл Буданов указал сроки военного вторжения России на территорию Украины. Как заявил генерал, нападение якобы произойдет в конце января или начале февраля 2022 года.

До этого американское издание Politico обнародовало спутниковые фотографии, которые якобы подтверждают массированную переброску российской военной техники на границу с Украиной. Однако позднее выяснилось, что российская техника со снимков оказалась размещена в районе Ельни в Смоленской области, которая не граничит с Украиной.

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, опубликованные американскими СМИ сообщения являются некачественными и недостоверными. Песков подчеркнул, что Россия никогда никому не угрожала, не угрожает и не представляет опасности ни для одной страны.