Заболевание крови диагностировали у экс-премьера Италии Берлускони – СМИ

Фото: AP Photo/Luca Bruno

У госпитализированного накануне бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони диагностировали серьезное заболевание крови. Об этом пишет газета Corriere della Sera со ссылкой на неназванный источник.

По данным издания, недуг стал причиной и первой госпитализации политика, поэтому сейчас речь идет не о плановом обследовании, а о полноценном лечении. В настоящее время итальянский экс-премьер находится в отделении интенсивной терапии. Как предположили журналисты, мучавшие его в последние дни боли и пневмония являются результатом ослабления организма на фоне выявленного заболевания.

Это уже вторая госпитализация Берлускони за последние недели. Сначала политик попал в больницу 27 марта с жалобами на боли. 30 марта его выписали, а уже 5 апреля ему снова потребовалась госпитализация. В миланской клинике "Сан-Раффаэле" ему провели компьютерную томографию.

Кроме того, о госпитализации Берлускони сообщалось в августе 2021 года. Тогда он проходил плановое обследование в связи с перенесенным в сентябре 2020 года COVID-19.



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