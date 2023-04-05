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15:33

Политика

Экс-премьера Италии Берлускони вновь госпитализировали в Милане – СМИ

Фото: AP Photo/Andrew Medichini

86-летнего бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони вновь госпитализировали в миланскую клинику "Сан-Раффаэле". Об этом информирует итальянская ежедневная газета Corriere della Sera.

По данным издания, политику провели компьютерную томографию. Каких-либо других подробностей инцидента газета не сообщила.

Ранее в СМИ распространилась информация, согласно которой итальянского экс-премьера госпитализировали в клинику "Сан-Раффаэле" 27 марта.

Уточнялось, что политик посетовал на боли. Медики клиники организовали обследование. В прессе сообщалось, что его могли выписать уже в среду, 28 марта.

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