Глава ВГА Херсонской области сообщил о своей госпитализации

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо госпитализирован после обследования.

По его словам, настаивать на немедленном медобследовании стал министр здравоохранения региона после очередного совещания с правительством.

"Я, конечно, отказался, но министр привел в кабинет врачей, которые <...> настояли на немедленной госпитализации", – написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Политик также сообщил, теперь исполнять его обязанности будет председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев.

Ранее сообщалось, Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов были включены в санкционные списки Соединенных Штатов.