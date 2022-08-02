ВСУ расстреляли автобус с эвакуированными жителями под Херсоном – МО РФ

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Украинские военные в Херсонской области расстреляли автобус с мирными жителями, эвакуировавшимися на подконтрольные ВСУ территории, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Херсонской области боевиками украинских вооруженных формирований проведена очередная кровавая провокация. На участке дороги вблизи населенного пункта Долговое националисты расстреляли автобус с мирными жителями, эвакуирующимися на подконтрольные киевским властям территории", – сказал он.
Также Мизинцев отметил, что специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ фиксировали нанесение якобы неизбирательных ударов российских военных по мирному населению.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что боевики украинской территориальной обороны расстреляли бойцов 58-й мотопехотной бригады ВСУ при их отступлении из населенного пункта Покровское в ДНР.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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